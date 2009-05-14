Добавить иконки автомобильных марок в шаблон сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок251 просмотр

Сайт производителя защиты картера http://karter-patriot.ru "Защита картера" - раздел с выпадающим меню. Там бренды. Необходимо взять мелкие иконки автомобильных значков, по типу как на auto.mail.ru/catalogue/ и интегрировать их в пункты меню. Как говорится, sapienti sat.

Кто разбирается в Joomla и верстке более менее труда не составит и объем работы оценить, и сделать. Оставляйте предложения свои здесь, в асю и личку не спамить. Предпочтение естественно тому, кто предложить меньшую цену.

Joomla
16 лет назад
stug40
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Angel_ua
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$6
1 день
Человек ПРОФЕССИОНАЛ в области Ajax-меню и div-ной верстки. С большой буквы, именно так. Ставлю 10 баллов, потому что ста тут нет. Четко и быстро (за пару часов) разобрался в чужом коде поправил весьма сложный шаблон от CMS Joomla за скромные деньги. Категорически рекомендую, таких исполнителей тут мало. Доволен полностью, будем работать еще.
Отличный заказчик! Четкое постановление технического задания, точная корректировка действий в ходе выполнения работы, приятное культурное общение, мгновенная оплата труда по завершению работы над проектом. Рекомендую всем!!

Заявки фрилансеров

Angel_ua
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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