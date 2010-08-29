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Веб-программирование, создание сайтов под ключ, создание дизайнов сайтов, верстка
РНР5, OOP patterns, MVC, cake-php, memcached, highload, Smarty, MySQL, ADO.db, JavaScript, AJAX, JQuery, JSON, XML, Unix, Subversion, git, Perforce, Trac, MantisBT, Redmine, CSS+ valide codding
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Оперативное решение. Спасибо!
Ответный отзыв
Оперативная оплата. Был рад сотрудничеству. Рекомендую к работе!
$115
10 баллов
13 лет назад
Александр, разработал новый и очень нужный функционал для анкетирования новых соотрудников. Я считаю, что такие плагины он полноправно может продавать. По срокам чуть вылезли, но для меня результат важнее. Дорабатывает и переделывает все на ура.
Ответный отзыв
Грамотное ТЗ, четкие правки по ходу внедрения проекта в жизнь, по утверждении приема/передачи работы - оплата поступила спустя пару часов. Рекомендую! Будем и в дальнейшем сотрудничать!
$100
10 баллов
13 лет назад
Александра рекомендую. Доработка сайта сделана в полном соответствии с ТЗ и в установленные сроки. Порядочный, обязательный, умеющий самостоятельно работать и принимать решения, где это необходимо. Все сделано быстро и качественно. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Быстрая оплата, приятное общения, четкая постановка ТЗ. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
$40
10 баллов
13 лет назад
Александр профессионально, качественно и точно в срок выполнил условия проекта. Полностью внес все изменения согласно дополнительным замечаниям. Рекомендую всем сотрудничество с данным фрилансером.
Ответный отзыв
Граммотный заказчик, четко формулирует задания, сразу производит оплату после проверки и приема работы. Рекомендую к сотрудничеству!
$95
10 баллов
13 лет назад
Все требуемые недостатки были исправлены, новый функционал разработан. Очень исполнительный и отзывчивый фрилансер.
Ответный отзыв
Граммотое ТЗ, четко сформулированные задачи, оперативная оплата выполненных заданий. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!