Angel_ua

Александр Angel_ua

 
37 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
PHP 5/7, MySQL, MongoDB, Laravel 5, CSS, js, Polymer

Приветствую!

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Веб-программирование, создание сайтов под ключ, создание дизайнов сайтов, верстка

РНР5, OOP patterns, MVC, cake-php, memcached, highload, Smarty, MySQL, ADO.db, JavaScript, AJAX, JQuery, JSON, XML, Unix, Subversion, git, Perforce, Trac, MantisBT, Redmine, CSS+ valide codding

PHPJavascriptLaravelMySQLMongoDBДизайн сайтаCSSjQueryAjaxUnixRedmine
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Отзывы заказчиков
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Помочь по миниатюрам в вордпрессе
Оперативное решение. Спасибо!
Оперативная оплата. Был рад сотрудничеству. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
etomoinick
Евгений 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$115
10 баллов
13 лет назад
Резюме
Александр, разработал новый и очень нужный функционал для анкетирования новых соотрудников. Я считаю, что такие плагины он полноправно может продавать. По срокам чуть вылезли, но для меня результат важнее. Дорабатывает и переделывает все на ура.
Грамотное ТЗ, четкие правки по ходу внедрения проекта в жизнь, по утверждении приема/передачи работы - оплата поступила спустя пару часов. Рекомендую! Будем и в дальнейшем сотрудничать!
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Vitaliy_9
55 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Доработка сайта
Александра рекомендую. Доработка сайта сделана в полном соответствии с ТЗ и в установленные сроки. Порядочный, обязательный, умеющий самостоятельно работать и принимать решения, где это необходимо. Все сделано быстро и качественно. Буду еще обращаться.
Быстрая оплата, приятное общения, четкая постановка ТЗ. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
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seomeister
Влад 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Прикрутка темы для WordPress + доработка темы
Александр профессионально, качественно и точно в срок выполнил условия проекта. Полностью внес все изменения согласно дополнительным замечаниям. Рекомендую всем сотрудничество с данным фрилансером.
Граммотный заказчик, четко формулирует задания, сразу производит оплату после проверки и приема работы. Рекомендую к сотрудничеству!
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etomoinick
Евгений 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$95
10 баллов
13 лет назад
Доработка новостного блока и стилей
Все требуемые недостатки были исправлены, новый функционал разработан. Очень исполнительный и отзывчивый фрилансер.
Граммотое ТЗ, четко сформулированные задачи, оперативная оплата выполненных заданий. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
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