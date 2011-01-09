Помочь по миниатюрам в вордпрессе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка193 просмотра

Есть код:

foreach ($postslist as $post) : setup_postdata($post); ?>

the_post_thumbnail('thumbnail', array('class' => 'pic');

Проблема вот в чем:

Если добавляем к миниатюре тайтл и аль текстом то они выводятся нормально:

the_post_thumbnail('thumbnail', array('class' => 'pic', 'title' => 'это тайтл', 'alt' => 'это альт'));

а как прописать в тайтл и альт значение the_title(); ?

так неработает:

the_post_thumbnail('thumbnail', array('class' => 'pic', 'title' => the_title(), 'alt' => the_title()));

10 wmz первому кто предложит рабочее решение.

WordPress
14 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Angel_ua
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Оперативное решение. Спасибо!
Оперативная оплата. Был рад сотрудничеству. Рекомендую к работе!

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Angel_ua
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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