Скрипт для парсинга сайтов с web.archive.org

Добрый день.

Требуется написание скрипта, который по заданному списку доменных имен будет вытягивать сайты, на выходе получаем статический сайт на php либо html странички.

Т.е есть список доменных имен, скрипт вытягивает данный сайт с веб архива, удаляет все внешние ссылки и сам ява скрипт веб архива, что бы на выходе был готовый сайт, но если сам сайт написан на какой либо CMS, в данном случае скрипт просто переносит контент данных страниц на статические страницы php. Одним словом восстановить сайт в том виде, который был ранее.

От вас необходимы сроки и цена.