Доработка чата на PHP и Аяксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок178 просмотров

Нужно довести до ума чат:

- найти подходящий скрипт регистрации и прикрутить к чату

- довести до ума регистрацию, сделав возможность заполнять поля профиля и загружать аватарку

- сделать возможность просмотра укороченного профиля пользователя непосредственно в чате

- найти скрипт выбора региона и прикрутить к чату

- убрать лишние разделы на сайте и подправить ряд других вещей по мелочам

PHP
14 лет назад
dnsl
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров