Flash Action Script+HTTP Cookie+Image+HTTP REFERER

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Закрыт1 заявка152 просмотра

Нужно написать код образец на флаш action script чтобы HTTP_REFERER можно было бы менять и также оставлялось HTTP COOKIE TRACKING как своего так и третьего сайта

14 лет назад
eliasbowmann
Боуман 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов

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