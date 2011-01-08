Доработать сайт на joomla 1.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Требуется расширить функциональность сайта на joomla 1.0

Кандидаты обязательно из Москвы + возможность общаться по моб телефону и личных встреч.

Подробности: 8-985-309-99-45

Joomla
14 лет назад
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44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров