Парсинг данных из каталогов автозапчастей

Здравствуйте!

Задача: выкачать-вытащить-спарсить с диска/создать/перепрограммировать базу данных из официального электронного каталога автозапчастей Microcat Hyundai,Microkat Kia,Tec Doc,CHEVROLET EUROPE EPC- ( интересует Daewoo каталог)SsangYong EPC, (одним словом, марки Кореи) или его электронного аналога на официальном web в виде базы данных с записями следующего вида:

марка-модель-параметры-группа-подгруппа-деталь-каталожный номер (под каждый номер иллюстрация, находящаяся в каталоге)

с сохранением возможности поиска по VIN номеру, марки, модели.

База данных нужна в доступном виде для подключения к WEB интерфейсу,также необходимо сделать возможность обновления базы каталога, внедрить базу каталога в структуру сайта и соединить ее со всеми модулями сайта ( сайт написан на php, БД – MySql, система управления контентом самописная).

Примеры таких встроенных баз есть. Последние каталоги можно скачать в интернете (могу дать ссылки). По поводу парсинга сайтов, можете что-то предложить - пишите, будем рассматривать.

Пожалуйста, во избежание недоразумений подтверждайте свое участие не позднее чем через 1-2 дня. Иначе ваша работа будет передана другим лицам. Если я вам сказал, какой каталог нужен, и в течении недели вы не выходили на связь, это не значит, что именно этот каталог я дал в работу вам. Пишите конкретные сроки, актуальность и источник данных, обговариваем цену и за работу - тогда я гарантирую Вам оплату и гарантирую, что этого каталога нет в работе у другого.

Пожалуйста не оставляйте сообщения здесь, лучше сразу писать в аську 83триодин59 с вопросом. А лучше звонить skype d(точка)v(точка)kruglov. Это съэкономит и мое, и ваше время.

Перевод денег: WM / ЯД / Межбанковский /Блиц перевод, как вам угодно

Если пишите что-то, то спрашивайте конкретно какие подробности: цена? схема передачи данных? что-то еще? Прежде всего у вас товар, у меня интерес - вначале предлагайте, а потом обсуждаем. Мне были бы интересны люди, которые делали подобное раньше и у которых не будет возникать лишних вопросов и потерь времени. Вопросы типа "сколько вы мне заплатите за экспорт каталога?" игнорируются!