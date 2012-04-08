ДОЛГОСРОЧНОЕ сотрудничество. Количество знаков: от 2000 без пробелов за 1 (seo)копирайт/рерайт Тема: Оказание различных услуг в сфере ремонта и все что с ним связано. Стиль текста:публицистический стиль / научно-популярный. Ключи согласуем. Тошнота ключа не более 3,5. Уникальность текста должна быть не ...