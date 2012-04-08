DVKruglov

Дмитрий DVKruglov

 
36 летРоссия/Ухта
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Icq 612546037

  • Доделать сайт

    $200

    Необходимо доработать сайт, прежде всего, дописать код. Проявить инициативу в оптимизации сайта и создании новых элементов и поделиться имеющимся опытом. Нужно будет также исправление дизайна.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка самописной CMS

    $150

    Необходимо доработать сайт. ( ТЗ изменилось ! ) Проявить инициативу в оптимизации сайта и создании новых элементов и поделиться имеющимся опытом. Скорее всего, нужно будет также исправление дизайна. ТЗ во вложении, писал простым языком, при личном ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен филолог или журналист со знанием SEO

    $500

    Необходимо умение писать интересные продающие тексты. 50 руб. за 1000 зн.б\п. И не надо мне предлагать свои цены ! Тема: Оказание различных услуг (оклейка обоев, монтаж кабеля, замена сантехники, передвинуть мебель) в сфере ремонта ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заполнение + анализ.

    $100

    Тема: Оказание различных услуг (оклейка обоев, монтаж кабеля, замена сантехники, передвинуть мебель) в сфере ремонта и все, что с ним связано. Виды работ: 1. Заполнение сайта услугами (названия подкатегорий - ключевые слова(кс)). 2. Подбор-дополнение имеющихся (кс) и анализ ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO контент-менеджер/SEO копирайтер

    $500

    ДОЛГОСРОЧНОЕ сотрудничество. Желательно журналист, так как нет времени растравлять за вами запятые и исправлять падежи. Количество знаков: от 1500 без пробелов за 1 (СЕО)копирайт/рерайт Написание текста делится на 3 части : Текст (1500)/ Краткое описание (500) ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист, знающий СЕО.

    $300

    Основная задача это подготовка сайтов для поисковой системы yandex (вывод из бана) и чистка-исправление-доработка кода. Нужен оптимизатор широкого профиля. Навыки необходимые при работе: 1. Желательно опыт работы с интернет-магазинами 2. Оптимизация внутренняя(код) и внешняя(сео) 3. Проявление инициативы в доработке. 4. Создание ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO Контент-менеджер/SEO Копирайтер

    $500

    ДОЛГОСРОЧНОЕ сотрудничество. Количество знаков: от 2000 без пробелов за 1 (seo)копирайт/рерайт Тема: Оказание различных услуг в сфере ремонта и все что с ним связано. Стиль текста:публицистический стиль / научно-популярный. Ключи согласуем. Тошнота ключа не более 3,5. Уникальность текста должна быть не ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программирование + SЕО.

    $300

    Основная задача это подготовка сайтов для поисковой системы yandex (вывод из бана) и чистка-исправление-доработка кода + создание под ключ и сео оптимизация сайтов .. Нужен программист широкого профиля. Навыки необходимые при работе: 1. Желательно опыт работы с интернет-магазинами 2. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Описания товаров, редактирование фото, заполнение

    $160

    Пожалуйста, внимательно читайте техническое задание ! Навыки необходимые при работе : 1.Умение работать с photoshop ( сохранять картинки в разных размерах, делать водные знаки (вотемарк), умение удалять водный знак (можно просто стереть ластиком при увеличении) 2.Умение описывать ...

    JoomlaPhotoshop
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизация сайтов. Широкий спектр.

    $250

    Основная задача это подготовка сайтов для поисковой системы yandex (вывод из бана) и чистка-исправление-доработка кода. Нужен оптимизатор широкого профиля. Навыки необходимые при работе : 1. Желательно опыт работы с Shop-Script PREMIUM WebAsyst. 2. Оптимизация кода. 3. Проявление инициативы ...

    Webasyst
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Достать и интегрировать данные

    $1000

    Здравствуйте! Задача: выкачать-вытащить-спарсить с диска/создать/перепрограммировать базу данных из официального электронного каталога автозапчастей Microcat Hyundai,Microkat Kia,CHEVROLET EUROPE EPC,SsangYong EPC, (TecDoc интересен меньше всего т.к. есть в интернете) (двумя словами, марки Кореи, 5 каталогов) или его электронного аналога ...

    PHPПарсинг сайтаMySQL
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсинг данных из каталогов автозапчастей

    $1000

    Здравствуйте! Задача: выкачать-вытащить-спарсить с диска/создать/перепрограммировать базу данных из официального электронного каталога автозапчастей Microcat Hyundai,Microkat Kia,Tec Doc,CHEVROLET EUROPE EPC- ( интересует Daewoo каталог)SsangYong EPC, (одним словом, марки Кореи) или его электронного аналога на официальном web в виде ...

    PHPПарсинг сайтаMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Заполнение + анализ.
Всё отлично! Рекомендую!