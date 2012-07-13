Надо рассортировать товар в магазине по категориям. Все подробности в аську 400898634
Заполнение + анализ.
Тема: Оказание различных услуг (оклейка обоев, монтаж кабеля, замена сантехники, передвинуть мебель) в сфере ремонта и все, что с ним связано.
Виды работ:
1. Заполнение сайта услугами (названия подкатегорий - ключевые слова(кс)).
2. Подбор-дополнение имеющихся (кс) и анализ (кс) по количеству просмотров, через статистику ключевых слов - http://wordstat.yandex.ru/
3. Анализ сайтов конкурентов для расширения списка подкатегорий.
-Понимание о чем идет речь !
-Объясню все нюансы по работе с сайтом и правильность подбора слов.
-Предоставлю перечень отработанного материала (кс)
-Инициатива
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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