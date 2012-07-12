Наполнить Virtuemart 2 товарами

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Закрытнет заявок153 просмотра

Нужно наполнить магазин на Virtuemart 2 товарами.

Картинка, название, цена, выбор размера (от вас требуется знание этой настройки виртумарта)

Оплата 3 рубля за один товар

Skype: kirill_tse

13 лет назад
kirilltse
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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