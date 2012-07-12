Требуется наполнить сайт информацией. Работа не сложная необходимо наполнить новый сайт, доску бесплатных объявлений по недвижимости. Оплата за каждый объект. Стоимость - 0,2$ за 1 объект. Детали ...
Копипастинг
Нужен ответственный человек для наполнения 2 сайтов. Задача в целом простая: каждый день выкладывать на сайты определенное количество интересных тематических материалов, скопированных с других ресурсов и размещать на них ссылки в социальных сетях (в наших группах).
Размещение происходит по определенному графику. Грубо говоря, вы размещаете первую партию из 3-4 материалов утром (в районе 10-11 часов утра по Москве), с 13:00 до 20:00 каждый час регулярно размещаете по 4 материала на сайте и в 21-22 часа размещаете финальную партию из 3-4 материалов.
Форматы размещаемых материалов – тексты, фото, видео. Нужны интересные и цепляющие людей материалы. Шесть рабочих дней, воскресенье – выходной.
Количество сайтов для работы – 3. В процессе стажировки сначала предоставляется 2 сайта. Стажировка длится 1 неделю. На время стажировки оплата – 100 рублей за день. После утверждения – первые 2 месяца по 8000 р./месяц, далее – по 10 000 р./месяц.
В ответах на проект оставляйте свои предложения и номера ICQ.
Заявки фрилансеров
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