Подобрать картинки, уникализировать их , подобрать тексты и сделать рерайт. на каждую позицию уходит 1 картинка, текст примерно 300 знаков , желательно знать специфику расходных материалов для принтера. Отдавать будем по 100 товаров. НАЛИЧИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ...
Добавить в интернет-магазин 40 товаров и рерайт
Перекинуть 40 товаров из одного магазина в другой вручную с рерайтом описания. Также перенос и рерайт всего наполнения. Движок ShopCMS. Проект не единичный, скоро нужно будет провести подобную операцию еще пару-тройку раз. Хотелось бы, чтобы исполнитель был один, дабы по новой все не объяснять. Если все понравится, будем в дальнейшем работать, проектов у нас много.
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