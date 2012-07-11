Добавить в интернет-магазин 40 товаров и рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок185 просмотров

Перекинуть 40 товаров из одного магазина в другой вручную с рерайтом описания. Также перенос и рерайт всего наполнения. Движок ShopCMS. Проект не единичный, скоро нужно будет провести подобную операцию еще пару-тройку раз. Хотелось бы, чтобы исполнитель был один, дабы по новой все не объяснять. Если все понравится, будем в дальнейшем работать, проектов у нас много.

13 лет назад
comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Забить товар на сайт

    Подобрать картинки, уникализировать их , подобрать тексты и сделать рерайт. на каждую позицию уходит 1 картинка, текст примерно 300 знаков , желательно знать специфику расходных материалов для принтера. Отдавать будем по 100 товаров. НАЛИЧИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется добавить отсутствующие фотографии

    Требуется для каждого текстового описания на сайте добавить 4-5 тематических фото, прописать к каждой фотографии уникальный альт и титл. Для начала фото нужно добавить для 100 описаний. Оплата 10 рублей за добавление 4-5 фото и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Для сайта нужен контент-редактор

    Доброго времени уважаемые авторы, для сайта нужен контент редактор на постоянной основе, тематика - бизнес-финансы. Задача: Написания статей, постов. ( 1000 знаков,1-у.е.) Требования к контенту и уникальности: ...

    Написание постовНаписание статей
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнить прайс-лист картинками

    Несколько прайс-листов общим количеством 1100 товаров. В прайсе рядом с товаром необходимо указывать имя файла соотвествующей картинки. Сами картинки переслать мне, например, архивом. К большинству прайсов приведены сайты производителей товаров, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Найти в интернете книготорговые фирмы.

    $10

    Нужно найти в интернете книготорговые фирмы, находящиеся в Москве или МО, или имеющие филиалы в Москве или МО, которые занимаются скупкой нереализованных книжных тиражей у мелких издательств (формат книги – приключенческая фантастика) по маленькой цене ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Добавить 100 фото товаров с сайта производителя

    На сайт магазина садовой техники нужно добавить недостающие фото товаров с сайта производителя. По 1 фото на товар. Инструкция предоставляется. При быстром выполнении будет продолжение. Жду предложений по цене и срокам.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение сайта ноутбуками (100 штук)

    $250

    Нужен человек для наполнения сайта ноутбуками. По каждому ноутбуку: 3 картинки, текст(рерайт 300-600симв), характеристики (процессор, диагональ, память и т.д.), присвоение тегов и рубрик. Требования к исполнителю: - опыт ...

    WordPress
    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнить сайт

    $20

    Необходимо наполнить сайт недвижимости (newstroy.od.ua). Просто и качественно. Информация полностью копируется с другого сайта.

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен качественный контент

    Нужен качественный контент для сайта бухгалтерской тематики нужно переработать существующие страницы и дальше наполнять сайт.. нам не нужны статьи для галочки... нужны нормальные статьи... интересные для пользователя и увеличивающие ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад