Ищем ответственного исполнитель для простановки ссылок на наш сайт с других интернет-ресурсов. Опыт подобной работы приветствуется, но не обязателен. Где и как проставлять ссылки – научим. От исполнителя требуется: ...
Наполнение сайта ноутбуками (100 штук)
Нужен человек для наполнения сайта ноутбуками.
По каждому ноутбуку: 3 картинки, текст(рерайт 300-600симв), характеристики (процессор, диагональ, память и т.д.), присвоение тегов и рубрик.
Требования к исполнителю:
- опыт работы с CMS Wordpress обязательно!
- основы работы с Photoshop или другим графическим редактором (обрезать изображение и т.п.)
- грамотный русский язык
- немного креативности
- более-менее РАЗБИРАТЬСЯ в ноутбуках, пк
Всего нужно забить на сайт 100 ноутбуков
оплата – 5000 руб за всё
cрок 10-14 дней
Способ оплаты: webmoney, (bl100, аттестат продавца)
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Кидалам, людям с чужим портфолио, "школьникам", людям с BL0, с кошельками зарегистрированными позавчера с отмазками "я до этого работал только по Яндекс.Деньгам" и т.п. – не беспокоить!
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