Наполнение сайта ноутбуками (100 штук)

Нужен человек для наполнения сайта ноутбуками.

По каждому ноутбуку: 3 картинки, текст(рерайт 300-600симв), характеристики (процессор, диагональ, память и т.д.), присвоение тегов и рубрик.

Требования к исполнителю:

- опыт работы с CMS Wordpress обязательно!

- основы работы с Photoshop или другим графическим редактором (обрезать изображение и т.п.)

- грамотный русский язык

- немного креативности

- более-менее РАЗБИРАТЬСЯ в ноутбуках, пк

Всего нужно забить на сайт 100 ноутбуков

оплата – 5000 руб за всё

cрок 10-14 дней

Способ оплаты: webmoney, (bl100, аттестат продавца)

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Кидалам, людям с чужим портфолио, "школьникам", людям с BL0, с кошельками зарегистрированными позавчера с отмазками "я до этого работал только по Яндекс.Деньгам" и т.п. – не беспокоить!