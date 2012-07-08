Группа ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка281 просмотр

Здравствуйте!

Нужно каждый день наполнять группу различными материалами про Твиттер. Группа посвящена взаимному фолловингу. Интересные статьи нужны. Но главное нужно привлекать из других групп людей.

Пишите свои цены. Если вы готовы работать бесплатно, но потом размещать рекламу в группе, то тоже пишите

13 лет назад
Timaxaker
Тимур 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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