Группа ВКонтакте

Здравствуйте!

Нужно каждый день наполнять группу различными материалами про Твиттер. Группа посвящена взаимному фолловингу. Интересные статьи нужны. Но главное нужно привлекать из других групп людей.

Пишите свои цены. Если вы готовы работать бесплатно, но потом размещать рекламу в группе, то тоже пишите