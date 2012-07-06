требуется наполнение магазина на shopcms 110 позиций. жду предложений
Менеджмент в сети
Требуются люди для написания комментариев, загрузки фотографий, видео на разных площадках, в соц сетях, блогах, сайтах. Возможно написание и редактирование статей.
4 рубля один пост или комментарий.
Оплата - по 20-ти постам. (фотографиям или действиям).
Например: нужно зарегистрировать 20 емейл адресов. Даете логины и пароли - 80 рублей.
Например: нужно разместить в альбоме 20 фотографий. Даете ссылки - 80 рублей.
Например: нужно сделать 20 комментариев. Показываете - 80 рублей.
Заявки фрилансеров
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