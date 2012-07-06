Менеджмент в сети

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок303 просмотра

Требуются люди для написания комментариев, загрузки фотографий, видео на разных площадках, в соц сетях, блогах, сайтах. Возможно написание и редактирование статей.

4 рубля один пост или комментарий.

Оплата - по 20-ти постам. (фотографиям или действиям).

Например: нужно зарегистрировать 20 емейл адресов. Даете логины и пароли - 80 рублей.

Например: нужно разместить в альбоме 20 фотографий. Даете ссылки - 80 рублей.

Например: нужно сделать 20 комментариев. Показываете - 80 рублей.

Написание статей
13 лет назад
aliakseiv
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров