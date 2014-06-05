Подбор фотографий для товара, большой объём

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен20 заявок213 просмотров

Подбор фотографий для товара на сайтах поставщиков, объём 3тыс товаров.

13 лет назад
mrapoport
Мария 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Nikolinka
Ангелина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$150
7 дней
Отличная работа
C Марией было приятно сотрудничать! Четко объяснила задание и своевременно оплатила работу. Впечатление, исключительно, положительное. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

Nikolinka
Ангелина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Собрать базу

    Собрать базу: 1) Мейл 2) Имя Фамилия 3) Моб. телефон По этим регионам: Чортків та Чорткiвський р-н Борщiв та Борщiвський р-н Заліщики та Зліщанський р-н ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собрать email адреса

    Есть каталог сайтов конференций и выставок. Необходимо переходить на эти сайты и собирать email адреса и имена организаторов конференций. Отвечайте с ценой за 1 адрес от одной конференции.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти турецкие фирмы

    $50

    Поиск турецких компаний закупающих (импортирующих из-за рубежа) плодово-овощную продукцию (экзотические фрукты-овощи) Знание турецкого обязательно. Иначе сложно будет выполнить задание. Если вы считаете что справитесь и без знания языка то ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта информацией

    Создание структуры и наполнение контентом сайта на базе CMS Joomla. За образец создания структуры взят сайт http://www.techart.ru/ Принимаются предложения как «оптом» так и постранично. Цена договорная.

    Joomla
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размещение ссылок по форумах

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. В постах на форумах необходимо оставлять ссылки на мой проект (тематика - фитнес, диеты, целлюлит, похудение). Расценки: За пост с активной незакрытой ссылкой - 50 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отправить сообщение на ~400 e-mail

    $5

    Задача: Есть шаблон письма с предложением сотрудничества. Необходимо это предложение отправить ~ на 400 e-mail адресов. Работа рутиная, поскольку нельзя отравить сразу 400 писем одним письмом, в одном письме должен быть только один адресант. ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад