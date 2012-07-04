Отправить сообщение на ~400 e-mail

Задача: Есть шаблон письма с предложением сотрудничества. Необходимо это предложение отправить ~ на 400 e-mail адресов.

Работа рутиная, поскольку нельзя отравить сразу 400 писем одним письмом, в одном письме должен быть только один адресант.

Иногда вместо отправки письма необходимо его ввести в форму обратной связи на сайте.