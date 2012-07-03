Поиск контента на англ. языке

Здравствуйте, уважаемые потенциальные исполнители!

Мне нужны исполнители (несколько человек) со знанием англ. языка (нужно понимать, о чем текст), которые смогут собирать интересную инфу на англ. языке из разных источников (копипаст) и составлять из этих кусков осознанные полезные статьи.

Рерайтить и писать самим ничего не надо, только грамотный копипаст.

Разделы и темы статей я буду давать.

Ниши разные - ювелирка, страхование, компьютерные игры, путешествия, образование, интернет-бизнес и другие.

За каждую статью плачу $5. На каждый мой сайт нужно собрать примерно 25 статей. Итого $125 за сайт.

Если заинтересовались - пишите, обговорим подробнее.

Илья