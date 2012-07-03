Здравствуйте! Ищу человека, который бы взял на себя ведение групп в соц сетях - вк, твиттер, фейсбук. Администрирование, добавление контента и т.д. Группы в соц сетях принадлежат компании, занимающейся продажей средств для лечения кожи, по ...
Поиск контента на англ. языке
Здравствуйте, уважаемые потенциальные исполнители!
Мне нужны исполнители (несколько человек) со знанием англ. языка (нужно понимать, о чем текст), которые смогут собирать интересную инфу на англ. языке из разных источников (копипаст) и составлять из этих кусков осознанные полезные статьи.
Рерайтить и писать самим ничего не надо, только грамотный копипаст.
Разделы и темы статей я буду давать.
Ниши разные - ювелирка, страхование, компьютерные игры, путешествия, образование, интернет-бизнес и другие.
За каждую статью плачу $5. На каждый мой сайт нужно собрать примерно 25 статей. Итого $125 за сайт.
Если заинтересовались - пишите, обговорим подробнее.
Илья
Заявки фрилансеров
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