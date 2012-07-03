Работа на форуме сибмама

Ищу людей с регистрациями на форуме сибмама. Требования к аккаунту: наличие аватара, не менее 10 сообщений нейтрального характера, регистрации не менее месяца.

Требуется постинг на этом форуме. Сам текст и ссылку на ветку я дам. Вам нужно только скопировать и вставить. Предлагайте цену.

Желающие - обращайтесь в личку или ICQ: 555822988.