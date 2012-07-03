Уважаемые фрилансеры! Появилась задача для самых аккуратных, требовательных к себе и немножко творческих). "Творчество" заключается в составлении meta-информации, а именно - ключевые слова и краткое описание товара (на одно предложение). ...
Регистрация в Интернет-партнерках
Необходимо изучить все возможные (любой тематики) СНГ партнерки, и выбрать из них:
- С оплатой за клик / Передох по реферальной ссылки / Процент от прибыли
- в первую очередь интересны те, кто позволяют работать вебмастерами без сайтов. Т.е. например позволяют распростронять реферальные ссылки посредством легальных почтовых рассылок, подписей на форумах (профилей) и т.п.
Зарегистрироваться, по предоставленным анкетным данным в найденных партнерках.
-В настройках личного кабинете указать платежные реквизиты для вывода средств
- сменить (если позволят) пароль под анкетный
- уточнить размер вознаграждения за переход, процент с продаж.
Отчет, таблица в ЭКселе:
1Название
2.ссылка на партнерку
3. логин (если не анкетный)
4. пароль (если не анкетный)
5. вознаграждение
6. реферальная ссылка (иногда несколько, если партнерка рекламирует несколько сайтов).
7. минимальная сумма для вывода
8. способ вывода. (если много уточнить есть ли WebMoney, QIWI, Сбербанк-онлайн, ЯндексДеньги, остальные перечислять не нужно)
Прошу уточнить стоимость за 250 партнерок.
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