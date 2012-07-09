Админка - drupal, сделать нужно срочно, искать контент не нужно
Разместить объявление на тематических сайтах
Необходимо разместить объявление на тематических сайтах и форумах. Ссылку на объявление нужно прислать.
Количество объявление не ограничено. Срок - в течение 5-7 дней. Оставляйте свои заявки с указанием цены за размещение 1 объявления.
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