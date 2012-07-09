Разместить объявление на тематических сайтах

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Завершен6 заявок192 просмотра

Необходимо разместить объявление на тематических сайтах и форумах. Ссылку на объявление нужно прислать.

Количество объявление не ограничено. Срок - в течение 5-7 дней. Оставляйте свои заявки с указанием цены за размещение 1 объявления.

13 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Cimilia
31 год
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$1
5 дней
Анастасия, спасибо за работу! Все сделано четко и в сроки. Обязательно вновь обращусь.
Замечательный заказчик! Чёткое задание, своевременная оплата. Приятно работать и общаться, буду рада новому сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Cimilia
31 год
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад