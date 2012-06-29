Поиск информации

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Закрыт4 заявки324 просмотра

Поиск компаний закупающих (импортирующих из-за рубежа) плодово-овощную продукцию (фрукты-овощи)

География поиска

Украина

Беларусь

Казахстан

Молдова

Страны Прибалтики

500 контактов = 1700 руб

1000 контактов = 4000 руб

Таблица для заполнения в приложении

Срок 7 дней.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег. Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Общение в скайпе.

13 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров