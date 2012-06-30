Cбор информации с 300 сайтов

Нужно разместить цифровую книгу для скачивания с описанием и фото на различные ресурсы интернета (электронные библиотеки, форумы, каталоги инфопродуктов, и т.д. - самые популярные и посещаемые сайты) . Работа подойдет для школьников, у которых есть ...