Cбор информации с 300 сайтов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок254 просмотра

Необходимо собрать определенную информацию (1 строчка) с 300 сайтов (список предоставляется).

13 лет назад
uriy12
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

frilanserIN
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Доволен сотрудничеством с Ольгой. Работа была выполнена с должным вниманием к деталям и просьбам заказчика. Советую.
Понятное чёткое задание, понравилось что оплачено было заранее. Рекомендую этого заказчика.
intelblog
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Очень доволен сотрудничеством с Валерией. Работа была выполнена в срок и очень качественно. Советую.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Быстрая оплата.
avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$20
1 день
Доволен сотрудничеством с Артуром. Выполнил все в срок и должным образом. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

frilanserIN
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
intelblog
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад

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