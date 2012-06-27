Нужно разместить цифровую книгу для скачивания с описанием и фото на различные ресурсы интернета (электронные библиотеки, форумы, каталоги инфопродуктов, и т.д. - самые популярные и посещаемые сайты) . Работа подойдет для школьников, у которых есть ...
Поиск тематических сайтов
Доброго времени суток!
Нужно провести некое исследование в интернет
1.Найти все возможные ключевые слова с указанием посещаемости на тему: двойняшки, двойня, близнецы.(все, что связано с их развитием, родами, воспитанием и т.д.) в wordstat.yandex.ru или пользуясь сервисами гугл.
2. найти по данной тематике сайты, блоги, сообщества, форумы в рунете (чем больше, тем лучше). + минимум 5 англоязычных сайтов данной тематики.
3. найти , если существуют инфо продукты на эту тему в российском интернете (электронные книги, курсы , аудио, и т.п.) + хотя бы 3 англоязычных инфопродукта
Сразу оговорюсь, что максимальный бюджет 450 рублей (могу оплатить электронными деньгами) ,т.к. сама знаю, как это исследование провести, но сейчас просто физически не успеваю...буду рада , если согласитесь сотрудничать.
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