Поиск тематических сайтов

Доброго времени суток!

Нужно провести некое исследование в интернет

1.Найти все возможные ключевые слова с указанием посещаемости на тему: двойняшки, двойня, близнецы.(все, что связано с их развитием, родами, воспитанием и т.д.) в wordstat.yandex.ru или пользуясь сервисами гугл.

2. найти по данной тематике сайты, блоги, сообщества, форумы в рунете (чем больше, тем лучше). + минимум 5 англоязычных сайтов данной тематики.

3. найти , если существуют инфо продукты на эту тему в российском интернете (электронные книги, курсы , аудио, и т.п.) + хотя бы 3 англоязычных инфопродукта

Сразу оговорюсь, что максимальный бюджет 450 рублей (могу оплатить электронными деньгами) ,т.к. сама знаю, как это исследование провести, но сейчас просто физически не успеваю...буду рада , если согласитесь сотрудничать.