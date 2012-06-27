Требуется несколько человек для размещения рекламных объявлений на просторах Интернета (социальные сети, доски объявлений и т.д.). Всем заинтересованным за подробностями обращаться на почту: [email protected]
Добавить/отредакт. ~1000 позиций в ИМ
На сайт www.appapp.ru нужно залить около 400 новых позиций.
600-700 - незначительно отредактировать - поменять в ранжировке + привести в порядок текст - во многом перевод очень корявый.
Joomla.
Заявки фрилансеров
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