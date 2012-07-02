Перенос контента с сайта на сайт

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Завершен8 заявок183 просмотра

Собственно имеем сайт: vasha-stroika39.ru

и новый вариант: vasha-stroika39.mediamaxx.ru

Новый вариант на Wordpress, заносится отдельно в разные поля:

- название,

- описание,

- картинка,

- размер,

- вес,

- ед. измерения,

- код товара,

- кол-во на 1 под. шт,

- вес 1 под. тонн,

- цена от (руб.)

Нужно перенести весь каталог товаров.

От вас цена и сроки.

WordPress
13 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Елена благодарю за чётко выполненную работу! Всё сделано в срок и за оговоренную сумму! Приятно общаться и работать в целом, спасибо Вам!
Хороший заказчик. Оплата без проблем, по факту. Рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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