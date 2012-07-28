Наполнение библиотеки сайта документами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен25 заявок387 просмотров

Суть задачи в добавлении документов (pdf "инструкций по эксплуатации" и описаний к ним) на сайт через удобный интерфейс админки.

Документы или выдаются исполнителю архивом или скачиваются с указанных в задании сайтов.

Необходим добросовестный исполнитель. Фронт работ большой... не на один месяц.

Подробности при общении

13 лет назад
gvi
58 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

VSikorskaya
Виктория 
34 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня
Виктория, с завидной легкостью разобралась в непростой теме и отлично сделала (и продолжает делать) работу. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Спасибо за сотрудничество! Четкое ТЗ. Отзывчив. Своевременная оплата. Полное взаимное доверие. Работаем дальше. Идеальный заказчик - рекомендую!
masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Светлана выполнила все задания качественно и в срок! Рекомендую
Четкое ТЗ, моментальная оплата,всегда на связи. Рекомендую!
nadianel
Наталья 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
7 дней
Наталья очень ответственный исполнитель, которого практически не нужно модерировать. Успешно справляется с весьма непростыми задачами. Благодарю за отличную работу, которой, надеюсь впереди будет много!
Очень благодарна Вячеславу за сотрудничество! Замечательный работодатель! Оплата мгновенная!!! Задачи сформулированы четко и грамотно. Всегда на связи для решения текущих вопросов - научит, поддержит! Профессиональный, корректный, доброжелательный и В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ порядочный заказчик!!! С удовольствием продолжу сотрудничество! Оценка+1000000!!!

Заявки фрилансеров

VSikorskaya
Виктория 
34 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
nadianel
Наталья 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад