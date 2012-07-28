Наполнение библиотеки сайта документами

Суть задачи в добавлении документов (pdf "инструкций по эксплуатации" и описаний к ним) на сайт через удобный интерфейс админки.

Документы или выдаются исполнителю архивом или скачиваются с указанных в задании сайтов.

Необходим добросовестный исполнитель. Фронт работ большой... не на один месяц.

Подробности при общении