Работа с группами в Одноклассниках

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Закрыт6 заявок167 просмотров

Требуется человек для работы с группами в Одноклассниках. Основная задача: приглашение в группы людей. Объем разосланных приглашений – около 5 000 штук в сутки.

Оплата ежемесячная – 7 000 р./месяц. Инструктаж производится, всё объясню и покажу. В принципе работа более чем простая, единственный ее недостаток – монотонность повторения одних и тех же действий.

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13 лет назад
milateddy0
Марианна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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