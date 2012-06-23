Работа с группами в Одноклассниках

Требуется человек для работы с группами в Одноклассниках. Основная задача: приглашение в группы людей. Объем разосланных приглашений – около 5 000 штук в сутки.

Оплата ежемесячная – 7 000 р./месяц. Инструктаж производится, всё объясню и покажу. В принципе работа более чем простая, единственный ее недостаток – монотонность повторения одних и тех же действий.

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