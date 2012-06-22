Помочь в наполнении сайта на Wordpress

Имеется уже готовый сайт с типовыми страницами.

Например http://luxurytravelbook.ru/?page_id=306 страница Бали, по аналогии нужно сделать страницу "Турция" в соответствии с присланными файлами в которых (psd, фотки, текст и Pdfки которые нужно подкрепить(залить и кинуть ссылку на него))

В общем просто наполнять страницу скопировав наполнение Бали и заменяя или добавляя фотки отелей ссылок и текстов. Работа не сложная, больше механическая. Главное качественно делать и без ошибок и быстро!

Интересует стоимость одной такой страницы и сроки.

Пример контента который будем присылать вам во вложении. (pdf там нет) Нам нужно просто сделать каждую страну.

Нам нужны профи новички в wp не рассматриваем.