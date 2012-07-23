Наполнить форум объявлениями

Задание: зарегистрироваться на сайтах бухгалтерской, аудиторской тематики. Не менее 50 форумов, если 100 - это будет похвально! Просто зарегистрироваться, как пользователь, подтвердить регистрацию, и в ...
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Новому формуму нужен стартовый контент
1 Направление
Продам
Отдам даром
Работа
Услуги
Нужен легкий рерайт с досок объявлений, без изображений.
5 тем в день * 5 дней в неделю = 100 тем за 10 вмз
2 Направление
Вопросы-ответы
подбор актуальные вопросы с ответами по региону
3 темы в день * 5 дней в неделю = 60 сообщений за 10 вмз
3 Направление
Афиша
Актуальные объявления с изображением, есть примеры.
Культура, фестивали, молодежные мероприятия
20 тем за 1-2 месяца 10 вмз
В заявке желательно указывать ваше направление
Плюс потенциальным пользователям ресурса.
Возможно дальнейшее сотрудничество в качестве автора/модератора на выгодных условиях.
Включу в работу несколько исполнителей по результатам переписки в ЛС.
Выбранный исполнитель
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