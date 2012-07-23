Наполнить форум объявлениями

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки190 просмотров

Новому формуму нужен стартовый контент

1 Направление

Продам

Отдам даром

Работа

Услуги

Нужен легкий рерайт с досок объявлений, без изображений.

5 тем в день * 5 дней в неделю = 100 тем за 10 вмз

2 Направление

Вопросы-ответы

подбор актуальные вопросы с ответами по региону

3 темы в день * 5 дней в неделю = 60 сообщений за 10 вмз

3 Направление

Афиша

Актуальные объявления с изображением, есть примеры.

Культура, фестивали, молодежные мероприятия

20 тем за 1-2 месяца 10 вмз

В заявке желательно указывать ваше направление

Плюс потенциальным пользователям ресурса.

Возможно дальнейшее сотрудничество в качестве автора/модератора на выгодных условиях.

Включу в работу несколько исполнителей по результатам переписки в ЛС.

13 лет назад
promenad
Проминь 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад
$10
20 дней
Елена отлично справилась с заданием, работа выполнена вовремя, так как требовалось в задании. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как надежного исполнителя.
Максим очень вежливый и приятный в общении человек. Всегда доступен для решения текущих вопросов. Спасибо, продолжаем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад

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