Наполнить форум объявлениями

Новому формуму нужен стартовый контент

1 Направление

Продам

Отдам даром

Работа

Услуги

Нужен легкий рерайт с досок объявлений, без изображений.

5 тем в день * 5 дней в неделю = 100 тем за 10 вмз

2 Направление

Вопросы-ответы

подбор актуальные вопросы с ответами по региону

3 темы в день * 5 дней в неделю = 60 сообщений за 10 вмз

3 Направление

Афиша

Актуальные объявления с изображением, есть примеры.

Культура, фестивали, молодежные мероприятия

20 тем за 1-2 месяца 10 вмз

В заявке желательно указывать ваше направление

Плюс потенциальным пользователям ресурса.

Возможно дальнейшее сотрудничество в качестве автора/модератора на выгодных условиях.

Включу в работу несколько исполнителей по результатам переписки в ЛС.