Регистрация на сайтах

Задание:

зарегистрироваться на сайтах бухгалтерской, аудиторской тематики.

Не менее 50 форумов, если 100 - это будет похвально!

Просто зарегистрироваться, как пользователь, подтвердить регистрацию, и в профайле пользователя и в его подписи указать сайт:

http://vernut-vse.ru/

Эл. адрес можете создать для этого свой, на который будут приходить письма с подтверждением регистрации.

Мне для подтверждения нужны прямые ссылки на данные профайлы, где я смогла бы проверить правильность понимания задания.

Стоимость одной регистрации = 10 рублей.