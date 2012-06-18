Наполнение/администрирование сайтов

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Закрыт10 заявок167 просмотров

Нужно наполнять сайты информацией - требуется серьезный человек с опытом администрирования сайтов: создание страниц, меню, вставка фотографий, умением сделать банер и т.д., Информацию предоставляем или по договоренности. Ищем для постоянного сотрудничества на взаимовыгодных условиях. Движок сайтов самописный с удобной админкой, программист для консультации всегда на связи.

13 лет назад
irina_mz
Ирина 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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