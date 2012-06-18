Наполнение/администрирование сайтов

Нужно наполнять сайты информацией - требуется серьезный человек с опытом администрирования сайтов: создание страниц, меню, вставка фотографий, умением сделать банер и т.д., Информацию предоставляем или по договоренности. Ищем для постоянного сотрудничества на взаимовыгодных условиях. Движок сайтов самописный с удобной админкой, программист для консультации всегда на связи.