Нужно заполнить на сайте календарь игр чемпионата по Хоккею определенной команды, указав результат матча и личную статистику(заброшенные шайбы)
Наполнение/администрирование сайтов
Нужно наполнять сайты информацией - требуется серьезный человек с опытом администрирования сайтов: создание страниц, меню, вставка фотографий, умением сделать банер и т.д., Информацию предоставляем или по договоренности. Ищем для постоянного сотрудничества на взаимовыгодных условиях. Движок сайтов самописный с удобной админкой, программист для консультации всегда на связи.
Заявки фрилансеров
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