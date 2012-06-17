Для магазина детских игрушек необходимо создать описания некоторых товаров. Описания должны быть: 1) Для людей 2) Оригинальные, т.е. успешно проходят проверку на плагиат 3) Соответствовать описываемому товару. 4) Одно ...
Создать базу данных
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Необходимо собрать в интернете базу данных журналов бумажных и электронных на тему Родители, Воспитание, Дети. В программе: Microsoft Excel. Формат: Название, электронный адрес.
Оплата:
Поштучная. Каждая проверенная запись в базе данных будет стоить заранее оговоренных денег. Предлагайте свою цену - договоримся:)
пишите: [email protected]
С уважением, Наталья
Заявки фрилансеров
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