Создать базу данных

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Закрыт11 заявок207 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо собрать в интернете базу данных журналов бумажных и электронных на тему Родители, Воспитание, Дети. В программе: Microsoft Excel. Формат: Название, электронный адрес.

Оплата:

Поштучная. Каждая проверенная запись в базе данных будет стоить заранее оговоренных денег. Предлагайте свою цену - договоримся:)

пишите: [email protected]

С уважением, Наталья

13 лет назад
Trunova_Natali
Наталья 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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