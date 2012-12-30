Добавление объявлений на сайт

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Завершен3 заявки135 просмотров

Нужно периодически добавлять объявления на сайт строительной тематики в раздел "Доска объявлений": http://bitstroi.ru/board.html

От вас нужно:

1. зайти на сайт в раздел http://bitstroi.ru/board.html

2. перейти по ссылке "Добавить объявление"

3. составить тематическое объявление

Сами объявления придумывать не нужно, достаточно скопировать актуальное подходящее объявление с любого сайта похожей тематики. На каждые 7-10 объявлений одно случайное объявление должно быть с картинкой. Объявления должны быть разных типов (продам/куплю и т.п.)

Нужно либо ежедневно оставлять 2 объявления, либо раз в 1-3 дня по 1-3 объявления (в любое удобное для вас время).

В вашей заявке указывайте сумму оплаты за 100 добавленных объявлений. Ориентировочная сумма оплаты за 100 объявлений — 10–15$.

Если в вашей заявке вы укажете несколько досок объявлений, с которых вы будете брать готовые объявления, это будет несомненным плюсом вашей заявки.

13 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Задание выполнено качественно и в срок. Продолжаем сотрудничать. Рекомендую!
Максим как всегда четко и грамотно поставил задачу. Оплата своевременно и в полном размере. С удовольствием продолжу сотрудничество!
Mariny
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
Mariny
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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