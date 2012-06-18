Продающий текст для товаров

Товар сантехника(унитазы, кабины и т.д.)

Написание продающего краткого текста(выделив основные моменты) - 200 знаков

Полное описание 1000 знаков. из них от 50 до 200 могут быть характеристики.

Уникальное.

НА каждый товар своё. Количество от 200. Цена за один товар?