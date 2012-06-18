Форматирование, верстка, заливка готового текста

Есть готовый текстовый контент в формате word.

Тексты по 2,5-3 тысячи символов.

Есть изображение залитое на сервер – в каждом тексте будет одно и то же изображение – обработанных пока нет.

Есть css стили для точного расположения блоков и заголовков на странице.

Что нужно:

1. Skype – общение происходит через него (текстом)

2. Даю вам доступ в админ-панель CMS (Joomla)

3. Выкладываю еще не залитые тексты в системе Dropbox или пересылаю их вам по почте в формате .doc,

4. Вы добавляете категории и разделы, на примере тех что уже есть в админ-панели.

5. Добавляете материал с названиями идентичными названиям материалов.

6. Форматируете материал в том же духе что и размещенные материалы на сайте.

7. К материалам необходимо прописать УНИКАЛЬНЫЙ Title и Description

Title и Description прописываются в конце каждого текста.

8. Когда заливаете все тексты на сайт получаете оплату.

Материалы публиковать не нужно их необходимо отформатировать и залить.

Всего отформатированных текстов должно получиться: 40 штук

Предложение по ценам выслушаю ваши.