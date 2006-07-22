4endger

Александр 4endger

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Отладка/проверка кроссбрузерности верстки

    Есть сайт на wordpress Сайт готов Осталось проверить его на кроссбраузерность и корректное отображение на разных мониторах и ос. Почистить код от лишних тегов, и загнать css и js во внешние файлы. В случае плохого отображения в каком ...

    WordPressСайт на WordPressCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание шапки для сайта

    Необходимо создать шапку для сайта. Требования: Шапка должна повторяться по ширине. Размер 620 на 300 пикс. Тематика шапки: все что связано с афтографами, звезды голливуда, эстрады, театра и кино, и их фанаты. То есть ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Форматирование, верстка, заливка готового текста

    Есть готовый текстовый контент в формате word. Тексты по 2,5-3 тысячи символов. Есть изображение залитое на сервер – в каждом тексте будет одно и то же изображение – обработанных пока нет. Есть css стили для ...

    CSSJoomlaТексты для сайта
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание онлайн игры с нуля...

    $2500

    Начну с начала =) Родилась идея по созданию своей онлайн игры - прототипом идеи послужил есстественно БК ну и ганжаварс (игра такая есть). На руках есть:сервер, для размещения этой самой игры, небольшой стартовый капитал,идея,возможность раскрутки игры в ...

    Разработка игр26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Отладка/проверка кроссбрузерности верстки
Четкое ТЗ, своевременная оплата, вежливое общение. Спасибо за совместную работу.
Быстро и оперативно отладил сайт, кроссбраузерность, разные разрешения, объединил js-ки, почистил код, исправил конфликты скриптов ну и ващпе) Все понравилось, будем работать еще. Спасибо!
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