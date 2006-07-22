Есть сайт на wordpress Сайт готов Осталось проверить его на кроссбраузерность и корректное отображение на разных мониторах и ос. Почистить код от лишних тегов, и загнать css и js во внешние файлы. В случае плохого отображения в каком ...
Действие аккаунта приостановлено!
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать шапку для сайта. Требования: Шапка должна повторяться по ширине. Размер 620 на 300 пикс. Тематика шапки: все что связано с афтографами, звезды голливуда, эстрады, театра и кино, и их фанаты. То есть ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый текстовый контент в формате word. Тексты по 2,5-3 тысячи символов. Есть изображение залитое на сервер – в каждом тексте будет одно и то же изображение – обработанных пока нет. Есть css стили для ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Начну с начала =) Родилась идея по созданию своей онлайн игры - прототипом идеи послужил есстественно БК ну и ганжаварс (игра такая есть). На руках есть:сервер, для размещения этой самой игры, небольшой стартовый капитал,идея,возможность раскрутки игры в ...Разработка игр26 заявокЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
11 лет назад
Четкое ТЗ, своевременная оплата, вежливое общение. Спасибо за совместную работу.
Ответный отзыв
Быстро и оперативно отладил сайт, кроссбраузерность, разные разрешения, объединил js-ки, почистил код, исправил конфликты скриптов ну и ващпе) Все понравилось, будем работать еще. Спасибо!