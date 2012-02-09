promenad

Проминь promenad

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Помогаю продавать через интернет

Ищу людей в команду для своих проектов. Нужны специалисты по phpbb

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Редактор статической html-страницы, просто
HTMLPHP
Спасибо за интересную задачу.
Проект выполнен в течении одного дня, результатом доволен, адекватная цена, быстрые ответы, общение без проблем. Рекомендую, буду обращаться еще. Равиль, спасибо за работу!
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elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Наполнить форум объявлениями
Максим очень вежливый и приятный в общении человек. Всегда доступен для решения текущих вопросов. Спасибо, продолжаем сотрудничать.
Елена отлично справилась с заданием, работа выполнена вовремя, так как требовалось в задании. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как надежного исполнителя.
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eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
$40
10 баллов
13 лет назад
Верстка одной страницы
HTML
Очень понравилось работать с Максимом - очень чёткое ТЗ (впервые такое встречаю), исходники прекрасного качества, адекватная цена работы, мгновенная оплата, чёткие указания ошибок В общем - полный позитив Надеюсь на продолжение сотрудничества Чего и другим желаю С уважением Владислав
Владислав сработал как служба спасения. Меня подвел предыдущий исполнитель и получилась задержка в работе на трое суток. Владислав взял проект во второй половине дня и до вечера сделал 95% работы (в то время как другие исполнители рассчитывали справиться только на следующий день). Работа выполнена быстро и качественно. С Владиславом легко работать, общение без проблем, рекомендую как опытного исполнителя.
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LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Сайт на WP, 2 часть (CMS1)
HTMLWordPress
Спасибо за данный проект. Вторая часть проекта оказалась сложнее чем предыдущая, но, чем сложнее - тем интереснее. Оплата от Максима поступала без задержек, сразу же после окончания определенных этапов работы. Не мог не порадовать бонус после сдачи проекта (хотя Максим и определил это как оплата за доработки не оговоренные в ТЗ). Всем рекомендую Максима как ответственного и адекватного заказчика.
После завершения первой части работ, Сергей продолжил работу над моим проектом. К этому времени ТЗ сформировалось полностью, были включены доработки из первой части проекта. В результате дополнений пришлось переработать часть кода использованного ранее. Сергей самостоятельно оптимизировал используемые модули, сделал систему управления сайтом более гибкой и настраиваемой, составил пользовательские инструкции. Все вопросы решались по электронной почте в сжатые сроки. После тестового запуска сайта были внесены все необходимые правки. В итоге, Клиент доволен полученным продуктом, сайт запущен в работу. Рекомендую Сергея как опытного, организованного исполнителя и эксперта по Wordpress.
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LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Wordpress или другая CMS новому сайту (CMS1)
WordPress
Работа с такими заказчиками как Максим доставляет удовольствие. Четко и аккуратно оформленное техзадание, при этом оставляющее свободу выбора в реализации проекта. Адекватность в общении и своевременная оплата оставили только хорошие впечатления о данном работодателе.
Сергей взялся за мой проект (Верстка и CMS для сайта на Вордпресс) состоящий из двух частей с расчетным временем 2 месяца. Одна из сложностей проекта заключалась в необходимости формирования ТЗ в ходе работы, учитывая пожелания Клиента. К началу работ задание было сформировано частично. При этом, важно было учесть все пожелания в рамках установленного бюджета. Сергей выполнил работу по первой части проекта с учетом всех требований в установленные сроки. Некоторые этапы работ были выполнены раньше времени. В результате, Сергей был выбран исполнителем для второй части работ по проекту.
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