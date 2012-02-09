Владислав сработал как служба спасения. Меня подвел предыдущий исполнитель и получилась задержка в работе на трое суток. Владислав взял проект во второй половине дня и до вечера сделал 95% работы (в то время как другие исполнители рассчитывали справиться только на следующий день). Работа выполнена быстро и качественно. С Владиславом легко работать, общение без проблем, рекомендую как опытного исполнителя.