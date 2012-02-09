Пользователи моего форума оставляют ссылки на свои объявления с других сайтов. При нажатии на ссылку, происходит переход на внешний сайт с объявлениями. Все ссылки идут через редирект. Например ссылка ...
- $20Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $40
На сайте с форумом phpbb 3.0.x нужно вывести превью тем как на стене вконтакте или фейсбук. Скрипт читает сообщения из базы форума. Для каждого сообщения показываем: автор, дата, заголовок, фото, начало текста, ...Базы данныхнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужен удобный поиск по сайту, добавить подсказки, как на olx, предлагать синонимы, исправлять опечатки, транслит, собирать статистику. Желательно примеры готовых проектов. Оплата вмз, бюджет обсуждается.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Приветствую, Есть статическая html страница cо слайдшоу, код слайдшоу в приложении. Нужен редактор с возможностью: + Загрузить изображение на хостинг + Проверить размер изображения или сделать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужен обработчик внешних ссылок сайта + пользовательская часть для просмотра статистики. на php + mysql Внешние ссылки идут через редирект, сохраняются в лог переходов, статистику можно просмотреть в разных режимах. Вышлю ...Базы данных5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужна доска объявлений, сборка или самопис. Основные требования: Простота для пользователя Возможность легкой загрузки изображений Фильтры внутри категории Встроенная система управления рекламой Простое администрирование Группы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Подбираю решение для каталога товаров с ценами. Сайт представляет витрину товаров с ценами или без. Возможность сформировать заказ, контакт с покупателем и оплата происходит оффлайн. Основные требования: Легкая загрузка ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Приветствую, уважаемые Веблансеры, Ищу талантливого исполнителя для изготовления лого.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $12
Тексты для сайта в течении двух недель.Завершен13 лет назад
- $50
Нужны небольшие заметки 500-1000 символов. Рерайт новостей Сжатые статьи (только основная информация) Цифры и факты Информация для туристов Около 50 текстов в месяц. Для регионального ...Закрыт13 лет назад
- $50
Новая региональная группа вконтакте Украина Задачи: 1. Привлечь целевых пользователей в группу 2. Ведущий администратор для регулярных апдейтов группы 3. Идеи для конкурсов их проведение и поддержка ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Новому формуму нужен стартовый контент 1 Направление Продам Отдам даром Работа Услуги Нужен легкий рерайт с досок объявлений, без изображений. 5 тем ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужен обработчик для двух форм. Поддержка нескольких языков. Язык разработки Английский. Кодировка UTF-8 Предусмотреть: 1. Языковые переменные для легкой интеграции формы в существующую структуру сайта ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $25
Повторно размещаю проект, т.к. выбранный исполнитель взял задание и не выполнил работу. http://www.weblancer.net/projects/329693.html Нужна понятная верстка для дальнейшей обработки вручную, минимум внешних файлов. Без скриптов. Макет простой, подробное ТЗ. ...Завершен13 лет назад
- $25
Нужна простая чистая верстка удобная для дальнейшей обработки вручную. Минимум внешних файлов с изображениями. Без скриптов. Страница нужна на понедельник. В приложении пример. Вышлю подробности исполнителю.Закрыт13 лет назад
- $100
Вторая часть работ по проекту http://www.weblancer.net/projects/318094.html Исполнитель LCGreyAngelСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Сайт творческой галереи, где проводятся мастер-классы (МК) и продаются сопутствующие товары. Для сайта разработан новый дизайн, необходимо подобрать CMS, сверстать дизайн под нее и показать на тестовом хостинге. Сайт ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужен русско-английский перевод на тему очистка воды, около 4 страниц (8000 знаков) Желательно показать примеры переводов схожей тематики или пример перевода предложения из приложения. Ваши расценки и время. ...Завершен14 лет назад
- $100
Приветствую, Нужно сверстать сайт до понедельника. Нужна простая и понятная верстка для дальнейшего редактирования файлов вручную. Дизайн достаточно простой, фиксированная ширина, на некоторых страницах данные в табличной форме. ...Завершен14 лет назад
Проект закрытСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад