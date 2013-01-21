Сбор и просмотр статистики переходов

Нужен обработчик внешних ссылок сайта + пользовательская часть для просмотра статистики.

на php + mysql

Внешние ссылки идут через редирект, сохраняются в лог переходов, статистику можно просмотреть в разных режимах. Вышлю отдельно подробное ТЗ со скриншотами.

Требования к обработчику (базовая версия):

1. Сбор статистики переходов

2. Лог внешних ссылок

3. Топ целевых доменов/страниц

3. Топ источников

4. Черный/белый списки ссылок (черные блокируются, белые пропускаются без промежуточного экрана)

5. Вывод разных сообщений до редиректа

6. Просмотр статистики в разных режимах

Нагрузка около 1 млн кликов в месяц.

Будьте готовы к правкам/фиксам после тестирования.

После базовой версии нужны будут дополнения (отдельным проектом)

Вместе с заявкой отправляйте 2-3 ссылки на пользовательскую часть ваших скриптов.

Если задание интересно, дайте в приват ответы на вопросы:

1. В каком формате будете хранить даты?

2. Сколько и каких таблиц вам понадобится для работы скрипта?

3. Как из лога выбрать ссылки, переходы по которым появились только час назад? (пример селекта или на словах)

Оплата вебмани, бюджет обсуждается.