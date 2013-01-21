Сбор и просмотр статистики переходов

$100
Базы данныхЗакрыт5 заявок345 просмотров
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Нужен обработчик внешних ссылок сайта + пользовательская часть для просмотра статистики.

на php + mysql

Внешние ссылки идут через редирект, сохраняются в лог переходов, статистику можно просмотреть в разных режимах. Вышлю отдельно подробное ТЗ со скриншотами.

Требования к обработчику (базовая версия):

1. Сбор статистики переходов

2. Лог внешних ссылок

3. Топ целевых доменов/страниц

3. Топ источников

4. Черный/белый списки ссылок (черные блокируются, белые пропускаются без промежуточного экрана)

5. Вывод разных сообщений до редиректа

6. Просмотр статистики в разных режимах

Нагрузка около 1 млн кликов в месяц.

Будьте готовы к правкам/фиксам после тестирования.

После базовой версии нужны будут дополнения (отдельным проектом)

Вместе с заявкой отправляйте 2-3 ссылки на пользовательскую часть ваших скриптов.

Если задание интересно, дайте в приват ответы на вопросы:

1. В каком формате будете хранить даты?

2. Сколько и каких таблиц вам понадобится для работы скрипта?

3. Как из лога выбрать ссылки, переходы по которым появились только час назад? (пример селекта или на словах)

Оплата вебмани, бюджет обсуждается.

11 лет назад
promenad
Проминь 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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