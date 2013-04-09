Создание xml-фида базы данных

Сотрудничество с исполнителем состоялось. Человек очень адекватный и исполнительный. Работу выполнил на все 10 баллов без натяжек. Иногда был слишком настойчив, но работе это не мешало. Буду обращаться в дальнейшем сам и могу порекомендовать остальным.