Получить цены из каталога запчастей

$50
Базы данныхЗакрыт3 заявки227 просмотров
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Нужна консультация по методике получения (расчёту) цен из базы данных программы, работающей с каталогом автозапчастей сайта (компания "Автотехникс" ). Ссылка http://autotechnics.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=80

Суть проблемы: не удаётся установить соответствие содержимого таблиц БД с отображаемыми в программе значениями цены.

Ищу участников проекта (кодеров) или тех, кто решал именно эту проблему и именно с этим каталогом. Саму БД разбирать не нужно, уже сделал.

Заявки скрыты.

11 лет назад
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
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