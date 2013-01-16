Получить цены из каталога запчастей

Нужна консультация по методике получения (расчёту) цен из базы данных программы, работающей с каталогом автозапчастей сайта (компания "Автотехникс" ). Ссылка http://autotechnics.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=80

Суть проблемы: не удаётся установить соответствие содержимого таблиц БД с отображаемыми в программе значениями цены.

Ищу участников проекта (кодеров) или тех, кто решал именно эту проблему и именно с этим каталогом. Саму БД разбирать не нужно, уже сделал.

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