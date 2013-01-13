Парсинг DLE-сайтов

в общем есть программа внутри которой есть база данных с расширеним .sdb суть задачи такова вытащить инфу из этой базы в эксель,и можно ли сделать так чтобы этот процесс автоматизировать(программу какую-то написать или алгоритм),потому как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходима максимальная база сайтов DLE, которые соответствуют следующим требованиям:
1) Русскоязычный ресурс
2) ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствует форум DLE Forum !ТОЛЬКО! версии 2.6 или 2.6.1
3) Необходима только ссылка на сайт типа http://sait.ru
Заявки принимаются от исполнителей уже работавших с подобными заказами.
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