Наполнение сайта на админке TYPO3. Срочно!

Надо чтоб был опыт именно с этой админкой.

Есть около 70 статей, содержащие фотографии и pdf файлы (для скачивания).

Статьи нужно разместить создав 70 соответствующих разделов и подразделов.

Контент готов. Задача в самом процессе наполнения.

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