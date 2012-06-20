Наполнение сайта на админке TYPO3.

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Закрыт1 заявка167 просмотров

Наполнение сайта на админке TYPO3. Срочно!

Надо чтоб был опыт именно с этой админкой.

Есть около 70 статей, содержащие фотографии и pdf файлы (для скачивания).

Статьи нужно разместить создав 70 соответствующих разделов и подразделов.

Контент готов. Задача в самом процессе наполнения.

Пишите на skype: real.promo

13 лет назад
arteml79
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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