Нужно размещать CD диски в англоязычном интернет-магазине по детальной инструкции. Оплата 0,15 wmz за одну позицию. 1000 позиций
Наполнение сайта на админке TYPO3.
Наполнение сайта на админке TYPO3. Срочно!
Надо чтоб был опыт именно с этой админкой.
Есть около 70 статей, содержащие фотографии и pdf файлы (для скачивания).
Статьи нужно разместить создав 70 соответствующих разделов и подразделов.
Контент готов. Задача в самом процессе наполнения.
Пишите на skype: real.promo
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