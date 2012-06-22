Работа с контентом

Требуется ответственный и внимательный человек для наполнения трех сайтов, на оклад

Задача: наполнять ресурсы материалами взятыми с популярных сайтов (тексты, фото, видео) в течение всего дня и публиковать ссылки на них в группах под эти сайты в социальных сетях.

Наполнение происходит по определенному графику. Грубо говоря, на каждом сайте за час должно появляться по 4 публикации.

Старт работы - в 12 часов дня, окончание - в 20 часов вечера. Плюс, по 2 материала нужно рамещать вечером, с 22 до полуночи.

В работе всего 3 сайта. Оплата за первый месяц работы: 8 000 р. Далее: 9-10 000 р. с перспективой повышения после третьего месяца работы до 12 000 р.

В ответах на проект оставляйте свои предложения и номера ICQ для связи.