Работа с контентом

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок304 просмотра

Требуется ответственный и внимательный человек для наполнения трех сайтов, на оклад

Задача: наполнять ресурсы материалами взятыми с популярных сайтов (тексты, фото, видео) в течение всего дня и публиковать ссылки на них в группах под эти сайты в социальных сетях.

Наполнение происходит по определенному графику. Грубо говоря, на каждом сайте за час должно появляться по 4 публикации.

Старт работы - в 12 часов дня, окончание - в 20 часов вечера. Плюс, по 2 материала нужно рамещать вечером, с 22 до полуночи.

В работе всего 3 сайта. Оплата за первый месяц работы: 8 000 р. Далее: 9-10 000 р. с перспективой повышения после третьего месяца работы до 12 000 р.

В ответах на проект оставляйте свои предложения и номера ICQ для связи.

13 лет назад
masterT
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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