Необходимо продвигать сайт в интернете, — Общаться с людьми на целевых сайтах и форумах, оставлять информацию в каталогах компаний. Требуется: что бы вы оставляли комментарии с обратной ссылкой на ...
Работа с контентом
Требуется ответственный и внимательный человек для наполнения трех сайтов, на оклад
Задача: наполнять ресурсы материалами взятыми с популярных сайтов (тексты, фото, видео) в течение всего дня и публиковать ссылки на них в группах под эти сайты в социальных сетях.
Наполнение происходит по определенному графику. Грубо говоря, на каждом сайте за час должно появляться по 4 публикации.
Старт работы - в 12 часов дня, окончание - в 20 часов вечера. Плюс, по 2 материала нужно рамещать вечером, с 22 до полуночи.
В работе всего 3 сайта. Оплата за первый месяц работы: 8 000 р. Далее: 9-10 000 р. с перспективой повышения после третьего месяца работы до 12 000 р.
В ответах на проект оставляйте свои предложения и номера ICQ для связи.
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