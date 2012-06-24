Раскидать материалы по трекерам

Уважаемые специалисты!

Есть работа, на которую у меня не хватает времени.

Есть около 7 материалов (книги и аудиокурсы).

Их необходимо раскидать на 10 треккеров.

Вот список:

torrents.net.ua

tracker.0day.kiev.ua

berloga.net

hdclub.com.ua

hurtom.com

firebit.org

pslan.com

mediastore.in.ua

powertracker.org

uatracker.net

Примечание: некоторые треккеры требуют, чтобы сразу с раздачи не уходили. Это так, на заметку.

Все материалы предоставлю.

Пишите заявки и какое время вам нужно на то, чтобы выполнить эту миссию.

Оплата вебмани - любая валюта.

Для специалиста, который качественно выполнит работу, будет второй тур заданий по треккерам.

Вообще, кому интересно легко заработать денег, просто, добавляя инфо, оставляйте заявки.