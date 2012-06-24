Раскидать материалы по трекерам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки155 просмотров

Уважаемые специалисты!

Есть работа, на которую у меня не хватает времени.

Есть около 7 материалов (книги и аудиокурсы).

Их необходимо раскидать на 10 треккеров.

Вот список:

torrents.net.ua

tracker.0day.kiev.ua

berloga.net

hdclub.com.ua

hurtom.com

firebit.org

pslan.com

mediastore.in.ua

powertracker.org

uatracker.net

Примечание: некоторые треккеры требуют, чтобы сразу с раздачи не уходили. Это так, на заметку.

Все материалы предоставлю.

Пишите заявки и какое время вам нужно на то, чтобы выполнить эту миссию.

Оплата вебмани - любая валюта.

Для специалиста, который качественно выполнит работу, будет второй тур заданий по треккерам.

Вообще, кому интересно легко заработать денег, просто, добавляя инфо, оставляйте заявки.

13 лет назад
ink87
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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