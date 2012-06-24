Необходимо продвигать сайт в интернете, — Общаться с людьми на целевых сайтах и форумах, оставлять информацию в каталогах компаний. Требуется: что бы вы оставляли комментарии с обратной ссылкой на ...
Общение по форумам
Необходим постинг по форумам
1) регистрация на форуме
2)общение в течении 2х дней
3) поиск подходящей темы или создание своей, в дальнейшем постинг ссылки
Оплата производится после 3-х дней с момента размещения ссылки
Заявки фрилансеров
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