Залить объявления на порталы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок149 просмотров

Необходимо разместить информацию с сайта на специализированные порталы, аккаунты, список порталов и контент с меня.

По сути обычная копипаста

всего около 20 объяв на 5 порталов

13 лет назад
shatamba
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

redkitten
Ирина 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$20
3 дня
Спасибо большое Ирине, работу выполнила качественно и в указанный срок
Приятно было работать с Артемом. Доходчиво объяснил задание и оплата была произведена вовремя. Спасибо большое!

Заявки фрилансеров

redkitten
Ирина 
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13 лет в сервисе
Была
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