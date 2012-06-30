Обязанности: Размещение на сайте статей, новостей и пр. текстов, подбор картинок, возможно небольшой копирайтинг и корректировка текстов статей. Требования: Аккуратность и обязательность, строгое соблюдение оговоренных сроков, быть на связи, ...
Залить объявления на порталы
Необходимо разместить информацию с сайта на специализированные порталы, аккаунты, список порталов и контент с меня.
По сути обычная копипаста
всего около 20 объяв на 5 порталов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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