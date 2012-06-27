Поддержка сайта (медицина).

Обязанности:

Размещение на сайте статей, новостей и пр. текстов, подбор картинок, возможно небольшой копирайтинг и корректировка текстов статей.

Требования:

Аккуратность и обязательность, строгое соблюдение оговоренных сроков, быть на связи, базовое знание HTML обязательно.

Сайт на CMS NetCat, но опыт работы с CMS NetCat - не требуется (если вдруг не разберетесь, подскажу).

Приветствуется понимание основ оптимизации сайтов.

Оставляйте заявки и свои пожелания по оплате в проекте.

Подробности и условия обсудим в личке.