Имеется готовый функционал интернет-магазина с удобной админкой: http://shopvesy.fokgroup.com Пример заполненного товара: http://shopvesy.fokgroup.com/catalog/item/auto_weigher1.html Есть стопка прайс-листов, из которых нужно добыть фотки, описания, характеристики и выложить на сайт. По срокам ...
Оформить раздел на сайте
Нужно оформить раздел на сайте по заданной структуре. Тексты все есть: основной и для подразделов. Всего текстов около 10-15. Нужно подобрать картинки, разбить тексты на части подзаголовками, подобрать по 2-3 изображения каждому тексту, сделать перелинковку.
Требования к соискателям:
- базовые знание html;
- базовые знания SEO;
- умение писать хорошие тексты. если вам нравится то, что вы пишите, то по этому пункту подходите;
- понимание принципов типографической верстки. Размеры заголовков и текста, как лучше сделать превю картинки, что бы это хорошо смотрелось, размеры отступов и т.д. пример подходяще оформленной статьи приведу в конце;
- умение работать с различными CMS, в том числе самописными;
- знать как и зачем пользоваться веб-типографами;
По бюджету сказать сложно, т.к. задача в процессе может немного изменится. Разумеется все изменения задания по договоренности.
ссылки на оформленные статьи:
http://golden-guide.ru/posts/view/id/249.html
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