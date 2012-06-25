Нужно оформить раздел на сайте по заданной структуре. Тексты все есть: основной и для подразделов. Всего текстов около 10-15. Нужно подобрать картинки, разбить тексты на части подзаголовками, подобрать по 2-3 изображения каждому тексту, сделать перелинковку.

Требования к соискателям:

- базовые знание html;

- базовые знания SEO;

- умение писать хорошие тексты. если вам нравится то, что вы пишите, то по этому пункту подходите;

- понимание принципов типографической верстки. Размеры заголовков и текста, как лучше сделать превю картинки, что бы это хорошо смотрелось, размеры отступов и т.д. пример подходяще оформленной статьи приведу в конце;

- умение работать с различными CMS, в том числе самописными;

- знать как и зачем пользоваться веб-типографами;

По бюджету сказать сложно, т.к. задача в процессе может немного изменится. Разумеется все изменения задания по договоренности.

ссылки на оформленные статьи:

http://golden-guide.ru/posts/view/id/249.html

http://golden-guide.ru/posts/view/id/257.html